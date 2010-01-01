





Оппозиционная к власти "Наша партия" (НП) передаст президенту Игорю Додону законопроект о запрете деятельности в Молдове Frontera Resources International (США), которая получила право на разведку и разработку месторождений нефти и газа.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", зампредседателя НП Николай Ципович мотивировал это тем, что геологоразведка недр, в условиях, когда Молдова расположена в активной сейсмической зоне, могут привести к "волне землетрясений".



"Согласно контракту, компания должна в 60-дневный срок зарегистрировать в РМ фирму, которая и будет заниматься изысканиями. Однако Frontera еще в 2015 г. была зарегистрирована в Молдове. Это свидетельство того, что правящему режиму было изначально известно, кто станет победителем якобы открытого тендера", - сказал он.



Оппозиционер возмутился, что контракт был подписан в первых числах января 2017 г., "кулуарно, под покровом ночи, когда вся страна отдыхала".



"Нарушены все требования закона к таким конкурсам. Не проведено публичное обсуждение условий работ, не были информированы местные власти юга, где главным образом планируется вести изыскательные работы", - отметил Ципович.



Он считает, что нарушен и Кодекс о недрах РМ.



"Там четко обозначено время сдачи в концессию - максимум 25 лет. А власти - плевали на законы. С Frontera контракт подписан на 50 лет", - сказал Ципович.



Другой зампредседателя НП Дмитрий Чубашенко сказал представителям СМИ о недавней деятельности американской компании, ее нынешнем финансовом состоянии.



"Frontera - это аферисты и мошенники международного масштаба. Компания зарегистрирована в оффшор - на Каймановых островах. После работы по поиску углеводородов в Грузии на протяжении 20 лет, они вынуждены были со скандалом покинуть страну, не найдя там ничего. Если открыть сайт компании, то видно, что на счету у нее $50 тыс. Активы составляют $13 млн., а обязательства $65 млн. При этом общий долг за все время существования компании - $466 млн. Только за 2016 г. - прямые убытки от работы FRI составили почти $11 млн.". - сообщил Чубашенко.



Он объяснил, почему Frontera с такими показателями деятельности пришла в Молдову.



"FRI строит свою деятельность по принципу финансовой пирамиды. До скандала в Грузии у них было 1,8 млрд. акций, котирующихся на Лондонской бирже. Сейчас проведена дополнительная эмиссия, и количество акций приблизилось к 3,8 млрд. штук. Но акции называются ценными бумагами исключительно формально. Убыток на каждую акцию составляет 0,3 американских цента. Этим аферистам надо срочно организовать какую-то деятельность. Вот и показывается контракт концессии в РМ. Они рассчитывают таким образом спасти свое предприятие, оказавшееся в сомнительном положении. Зачем это надо властям Молдовы? Эти американцы лоббируют у себя на родине интересы молдавских мошенников, укравших $1 млрд. из банков у граждан РМ. Что называется, рука руку моет...", - объяснил Чубашенко, подчеркнув, что именно при посредничестве лобби в лице главы FRI Стива Никандроса Влад Плахотнюк был приглашен в США в 2016 г.



"Напомню, что именно американские "друзья" и организовали ему встречу с тогдашним помощником госсекретаря США Викторией Нуланд", - отметил молодой политик.



Справка "ИНФОТАГ": Правительство в январе 2017 г. заключило с Frontera контракт о концессии территории для разведки нефти и газа сроком на 50 лет. Концессионер намерен в ближайшие пять лет инвестировать $6,3 млн. на эти цели, но в случае успеха инвестиции составят до $100 млн.



