«Человеческое развитие» в Молдове на среднем уровне
По индексу человеческого развития Молдова занимает 107 место среди 188 стран. Об этом свидетельствует обнародованный Доклад об индексе человеческого развития (ИЧР) за 2016 г., который был представлен во вторник в Стокгольме.
Согласно докладу, ИЧР Молдовы с 1990 по 2015 год вырос на 7,2% - с 0,652 до 0,699. За эти 15 лет ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла на 4,1 года. Валовой национальный доход на душу населения - за этот же период - снизился почти на 23,8%. Последние данные, обнародованные в 2012 г., показывают, что 44 тыс. человек (или 1,2% от всего населения) живут в многомерной бедности (не имеют средств для поддержания здоровья, образования и стандартов жизни), в то время как 90 тыс. человек (или 2,5% от всего населения) живут очень близко к грани многомерной бедности.
Согласно опубликованным данным, Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания составляют пятерку государств с очень высоким уровнем человеческого развития в мире. Замыкают это подразделение в рейтинге Россия (49 место), Румыния (50 место) и Кувейт (51 место). В категорию стран с высоким уровнем человеческого развития попала Украина (84 место). Молдова попала в категорию со средним уровнем человеческого развития. В этой группе находятся Индия, Гондурас, Таджикистан, Пакистан, Непал, Ирак. Основные показатели, по которым определялся рейтинг государств - ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность обучения и валовой национальный доход на душу населения.