По индексу человеческого развития Молдова занимает 107 место среди 188 стран. Об этом свидетельствует обнародованный Доклад об индексе человеческого развития (ИЧР) за 2016 г., который был представлен во вторник в Стокгольме.

Согласно докладу, ИЧР Молдовы с 1990 по 2015 год вырос на 7,2% - с 0,652 до 0,699. За эти 15 лет ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла на 4,1 года. Валовой национальный доход на душу населения - за этот же период - снизился почти на 23,8%. Последние данные, обнародованные в 2012 г., показывают, что 44 тыс. человек (или 1,2% от всего населения) живут в многомерной бедности (не имеют средств для поддержания здоровья, образования и стандартов жизни), в то время как 90 тыс. человек (или 2,5% от всего населения) живут очень близко к грани многомерной бедности.

Согласно опубликованным данным, Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания составляют пятерку государств с очень высоким уровнем человеческого развития в мире. Замыкают это подразделение в рейтинге Россия (49 место), Румыния (50 место) и Кувейт (51 место). В категорию стран с высоким уровнем человеческого развития попала Украина (84 место). Молдова попала в категорию со средним уровнем человеческого развития. В этой группе находятся Индия, Гондурас, Таджикистан, Пакистан, Непал, Ирак. Основные показатели, по которым определялся рейтинг государств - ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность обучения и валовой национальный доход на душу населения.