Самые высокооплачиваемые вакансии представлены в Унгенах, Ниспорень, Кэлэрашь и Бельцах, - считают в Агентстве занятости населения.

Как значится в его отчете «100 самых высокооплачиваемых вакансий», наиболее привлекательными являются должности коммерческого и производственного директоров на фабрике по изготовлению сушеных овощей Sunworld в Унгенах. Минимальный оклад составляет 20 тыс. леев.

Должность консультанта по энергоэффективности в компании Energplan (Ниспорень) обещает минимальную зарплату в 10 тыс. леев. Столько же предлагают за работу инженером в строительной компании OHL ZS MO (Кэлэрашь).

В северной столице Молдовы самые высокооплачиваемые должности предлагает завод по производству подсолнечного масла Floarea soarelui. Это технический директор и директор-конструктор с окладом в 6000 леев. Частному центру лазерной терапии Incomed в Бэлць требуется медик-специалист с окладом в 8000 леев.

В Кишиневе самыми доходными являются должности программиста в компании по выпуску цифровых продуктов Pentalog (20 тыс. леев), менеджера в консалтинговой фирме ICS SGS (17 тыс. леев), а также должность инженера в области связи (15 тыс. леев) в Huawei Technologies.