



В Кишиневском кинотеатре "Одеон" состоялся фестиваль японского кино. Он был организован 17-18 марта посольством Японии в Кишиневе. Фестиваль был приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Молдовой и Японией. Выступая на церемонии открытия, посол Японии в Молдове Масанобу Йошии отметил, что уже в августе 2016 г., когда он приехал в Кишинев, появилась идея организовать целый ряд культурных мероприятий, укрепляющих культурные связи между двумя странами. По его словам, в Молдове знакомы с японскими традициями и обычаями, такими как аниме, манга и икебана. "На этот раз мы решили организовать фестиваль японского кино, показав три киноленты, рассказывающие о японской культуре", - сказал Масанобу Йошии. В течение двух дней у гостей фестиваля была возможность не только посмотреть фильмы (с субтитрами на румынском и английском языках), но и ознакомиться с искусством икебаны, оригами и сёдо (каллиграфия). Дипломатические отношения между Молдовой и Японией установлены 16 марта 1992 г.

