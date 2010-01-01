Пенсии, назначенные в период 2001-2008 годов, увеличатся с 5% до 30% в результате валоризации застрахованного дохода. Процесс начнется 1 апреля и на первом этапе, на протяжении текущего года, будут переоценены пенсии более 80 тысячам бенефициарам, заявила в четверг, 16 марта, министр труда, социальной защиты и семьи Стела Григораш в ходе пресс-клуба, передает IPN.

„Назначенные до 1999 года пенсии гораздо выше, чем пенсии, назначенные после этой даты. Валоризация призвана унифицировать средний размер пенсии, актуализировать застрахованный доход, так чтобы пенсии, независимо от того, когда были назначены, были насколько можно равными. Это элемент справедливости”, - сказала Стела Григораш.

Валоризация застрахованного дохода предполагает, что пенсии будут пересчитаны с учетом обесценивания денег в течение периода, в котором застрахованные доходы были получены и до момента назначения пенсии.

Валоризация будет применяться для всех бенефициаров пенсионной системы поэтапно. По словам министра, перерасчет пенсий в этом году будет стоить бюджету государственного социального страхования 103 млн. леев. В 2019 году будет производиться перерасчет пенсии за период 2012-2014 годов, а в 2020 году пенсии за период с 2015 года до 31 марта 2017 года.

С 1 апреля 2017 года применяется новая формула расчета пенсий, которая обеспечит связь между взносами в фонд социального страхования (их размер и период уплаты взносов) и размером пенсии. Таким образом, пенсии, назначенные после 1 апреля, будут увеличены в среднем на 45%.

Валоризация пенсий будет проходить по следующему графику, установленному НКСС: с 1 апреля 2018 года - пенсии, начисленные в 2009–2011 годах; с 1 апреля 2019 года - в 2012–2014 годах; с 1 апреля 2020 года - с 2015-31 марта 2017 года.