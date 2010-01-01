



Представители молдавской диаспоры высказались против изменения избирательной системы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом они заявили в принятой Резолюции по итогам форума диаспоры, который прошел в минувшие выходные в Венеции.



В форуме приняли участие около 180 участников из 19 стран мира - Италии, Испании, Португалии, России, Румынии, Греции, США, Канады, Великобритании. По собственной инициативе, они обсудили общественно-политическую и экономическую ситуацию в стране. На форум не были приглашены молдавскими политики и представители власти, но в нем участвовали журналисты и представители гражданского общества из Молдовы. Участники форума выступили против перехода к одномандатной или смешанной избирательной системе, а также против "скорости, с которой эту инициативу продвигают" власти. "Изменение избирательной системы резко исказит пропорции представительства диаспоры, значительно снизив ее репрезентативность. В нынешних условиях, в стране отсутствует политический и социальный консенсус, который необходим для проведения свободных и корректных выборов в рамках одномандатной или смешанной системы. Предложенная избирательная система сокращает права женщин быть равно представленными в органах власти, а также подрывает роль оппозиции и благоприятствует крупным партиям",- отмечается в Резолюции, авторы которой также подвергли критике положение о возможности отзыва депутатов.



Участники форума приняли также резолюцию о борьбе с коррупцией. "Молдова является захваченным государством, в котором процветает коррупция, бедность, разрозненность нации по различным критериям, дезинформация и манипуляция общественным мнением, демагогия и популизм политиков", - отмечается в документе. Ее авторы требуют скорейшего завершения расследования кражи миллиарда из банковской системы страны.



Участник и форума подготовили план дальнейших действий и решили провести следующую встречу в августе этого года в Кишиневе, когда проводится традиционный конгресс диаспоры.



