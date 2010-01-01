



Политики и эксперты встретили новость о задержании экс-депутата от правящей Демпартии Юрия Болбочану, обвиненного "в измене родины и шпионаже", с изрядной долей скепсиса.



Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя напомнил корреспонденту "ИНФОТАГ", что сегодня власть расправляется со всеми, кто хоть косвенно был связан с Вячеславом Платоном. Он привел в пример случай с первым президентом Нацбанка Леонидом Талмачом, которого также задержали по этому делу.



"Болбочану наказывают еще и за то, что он посмел покинуть фракцию ДПМ, ударив тем самым по репутации ее лидера - Влада Плахотнюка. Дескать, от него тоже уходят, значит и там не все хорошо. Следовательно, он (Плахотнюк) и не столь всесилен, как убеждают иностранных послов и граждан республики. Задержание экс-депутата интересно тем, что измена Плахотнюку приравнена к измене Родине. Понятно, что за этот демарш Болбочану решили демонстративно наказать, чтобы другим неповадно было", - сказал Цырдя.



Он также напомнил, что ранее через такую же мясорубку прошел основатель ЛДПМ и экс-премьер Влад Филат, дважды начинавший войну против Плахотнюка и дважды ее проигравший.



"Акция против Бобочану имеет и политический оттенок. Правящая ДПМ показывает Западу, что российская ФСБ охотится за ее лидером, пытается дестабилизировать обстановку в стране. Но только он способен, хоть и с трудом, но удержать натиск "русских танков"", - полагает социалист, приводя, как пример такой работы недавний демарш власти с нотой послу РФ.



"Отсюда и задержание Болбочану... Все это звенья легитимизации кукловода (Плахотнюка - "И") в глазах Запада, создание для него образа борца с русской агрессией. Ну и после каждого такого демарша следуют призыв: "Дайте поддержку и денег!", - сказал Цырдя, отметив, что Болбочану, в бытность парламентарием, был членом комиссии по культуре, в работе которой априори нет государственных секретов.



Экономист Александр Муравский после ареста Болбочану недоумевает, "а как же министры, которые открыто призывают к объединению с Румынией, то есть ликвидации Республики Молдова?".



"Я не говорю о простых унионистах. Нравится мне или нет их позиция, они имеют на нее право. Но первые лица - министры присягали на верность Республике Молдова, клялись защищать ее независимость и суверенитет. То есть их заявления об Унире - прямое клятвопреступление", - уверен эксперт, недоумевающий, почему их никто не арестовывает за измену Родине?



Бывший советник президента Марк Ткачук считает, что "в стране, в которой у представителей власти по три гражданства, обвинения в измене Родине в первую очередь касаются самой власти".



"Их имена известны, начиная с членов Конституционного суда. А дальше - просто по алфавиту, - написал Ткачук в социальных сетях.



