



Правительство одобрило индексацию пенсий, механизм расчета и способа подтверждения периода уплаты взносов для определения размера пенсий. Как передает "ИНФОТАГ", соответствующие изменения одобрены на заседании в среду.



Новые положения предусматривают повышение пенсий не только на базе индексации, но и на основе оценки застрахованных доходов, а также пересчет минимальной пенсии. Таким образом, с 1 апреля пересчет пенсии будет производиться по новым формулам, которые обеспечивают взаимосвязь между взносами на социальное страхование и размерами пенсий. Доход, используемый в новой формуле, будет пересчитан, а пенсии, установленные в 2001-2008 гг., будут пересчитаны для 80 тыс. граждан. Новая формула позволит увеличить пенсии на 45% в 2017 г.



Действующая минимальная пенсия составляет 961 лей, а после индексации составит 1026 леев. Между тем, минимальная пенсия для людей, которые работали в сельском хозяйстве, увеличится примерно на 21%.



Правительство также одобрило индексацию пенсий, выплачиваемых из бюджета государственного социального страхования на 6,8%. Таким образом, пенсия по старости будет увеличиваться в среднем на 104 лея, пенсия по инвалидности - на 75 леев, для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - на 193 лея. Всего будут проиндексированы пенсии для 700 тыс. граждан РМ.



