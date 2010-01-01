





В Приднестровье окончательно запретили торговлю табачными изделиями на основании индивидуального предпринимательского патента. До сих пор это право имели лишь лица, достигшие пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 - для женщин). Однако со вступлением в силу изменений в законодательство индивидуальными предпринимателями утрачено право на осуществление деятельности по розничной торговле сигаретами на основании предпринимательского патента. Теперь это возможно исключительно в форме юридического лица.

