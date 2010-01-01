Граждане Молдовы - жители сельской местности, оставшиеся без средств к существованию, нередко становятся жертвами сутенеров, - сообщил в пятницу на пресс-конференции прокурор отдела по борьбе с незаконным вывозом людей генпрокуратуры Валериу Мошнягэ.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", он отметил, что только за последнюю неделю правоохранители перекрыли три канала работорговли.



"Первые два случая схожи. Речь идет о вывозе через Одессу в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай женщин из РМ. В одном случае есть три пострадавших, среди которых одна несовершеннолетняя. В другом - их много больше, но там действовала интернациональная банда и жертв вывозили из стран СНГ. Женщин оказывались в местных борделях, хотя ехали, якобы, на легальную работу. У них забирали документы, за проституцию, как правило, не платили или платили крайне мало. По двум этим делам есть задержанные сутенеры", - сообщил он.



Мошнягэ отметил, что, благодаря партнерству с греческими коллегами удалось разоблачить еще одно преступное сообщество, действовавшее в Афинах.



"Банду организовал гражданин Румынии и гражданка Молдовы. Она и рекрутировала жертвы. Всего установлено семь пострадавших. Они работали большую часть времени в местных торговых сетях, но занимались и иными услугами. Им платили обычно совсем не те суммы, что были обещаны. В банду входили и четверо греков. Все сутенеры задержаны", - пояснил прокурор.



Мошнягэ напомнил, что опасность незаконного трудоустройства еще и в том, что жертв вывоза заставляют заниматься продажей наркотиков, вовлекают в иную противоправную деятельность.



Он обратился к гражданам РМ быть предельно бдительными при трудоустройстве за границей, чтобы не стать жертвой мошенников или торговцев живым товаром.



