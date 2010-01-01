



Торжественное мероприятие, посвященное национальному празднику "Новруз", совместно организуют в субботу, 18 марта, в Кишиневе посольства Азербайджана и Турции в РМ, а также Конгресс Азербайджанцев Молдовы (КАМ). Праздник пройдет в столичном ресторане "Кавказская пленница".



Как сообщила корреспонденту "ИНФОТАГ" пресс-секретарь КАМ Юлия Ахметова, на праздник приглашены друзья молдавских азербайджанцев и турков, почетные гости, среди которых деятели государства, науки и искусства, представители правительства, дипломатического корпуса, аккредитованного в РМ, национальных меньшинств, руководители общественных организаций.



По ее словам, гости не раз отмечали красоту праздника "Новруз", который по праву стал составной частью общей молдавской культуры.



"По доброй традиции, участники праздника исполняют азербайджанские, турецкие и молдавские песни, а танцевальный ансамбль КАМ удивляет публику красотой зажигательных и горячих национальных танцев", - отметила Ахметова.



На празднике будут представлены традиционные блюда и сладости азербайджанской и турецкой кухни, демонстрироваться атрибуты "Новруз", пройдет выставка фотографий.



Справка "ИНФОТАГ": "Новруз" - традиционный праздник весны и вдохновения, примирения и надежды. В переводе он означает "новый день" и празднуется как начало нового года. Праздник отмечается в день весеннего равноденствия. ЮНЕСКО включила "Новруз" в список культурного наследия человечества, признав его Международным праздником.