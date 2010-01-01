Министерство экономики совместно с Агентством по защите прав потребителей проводят по случаю Всемирного дня защиты прав 15 марта неделю информирования потребителей. В ее рамках будут проведены круглый стол на тему "Создание цифрового мира, в который потребители могут верить". Также в учебных заведениях, на рынках, в магазинах, будет проведена информационная кампания. Агентство по защите прав потребителей проведет встречи с потребителями и экономическими агентами. Целью проведения мероприятия является информирование населения об их правах, а также право на информацию.