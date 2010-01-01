По случаю праздника 8 марта президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о вручении государственных наград и почетных званий восьми женщинам за их особые заслуги в различных видах деятельности, выдающийся вклад в продвижение общественных ценностей и активную гражданскую позицию.

Так, Орден почета получила мать 10 детей, жительница села Коржэуць Бричанского района Раиса Сливка. Она создала крепкую семью, в которой воспитание детей и их гармоничное развитие стоят на первом месте. У нее 51 внук и 27 правнуков.

Орден «Трудовая слава» вручен художественному директору Муниципального кукольного театра Guguță Габриеле Лунгу. В театре работает свыше 25 лет. Создала более 50 ролей, принимала участие в постановке множества спектаклей. На протяжении всей своей деятельности продвигает национальные ценности, выступает за сохранение традиций и профессиональную подготовку будущих актеров.

Орден «Трудовая слава» выдан директору Общества с ограниченной ответственностью Moroi в Гагаузии Анне Статовой. Работала в агропромышленном комплексе, а в настоящее время — в сфере общественного питания. Внесла большой вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры и повышение качества предоставляемых услуг.

Медаль «За гражданские заслуги» вручена двукратному чемпиону по самбо, мастеру спорта по дзюдо и самбо, доктору педагогических наук, преподавателю университета, в настоящее время специалисту в Службе физической подготовки и спорта в Национальной армии Натальи Лефтер.

Медалью «За гражданские заслуги» награждена молодая скрипачка Юлия Водянюк. Она принимала участие в многочисленных концертах в стране и за рубежом, обладательница множества премий и знаков отличия. Несмотря на тяжелую материальную ситуацию (Юлия находится под опекой бабушки после смерти матери), является примерной студенткой и демонстрирует выдающиеся успехи, обучаясь в Академии музыки, театра и изобразительного искусства.

Медаль «Николае Тестемициану» — главе отделения Муниципальной клинической больницы №1 Стеле Доду. В результате ее деятельности снизилась перинатальная смертность: с 4,6% в 2013 году до 2,4% в 2016-м. Еще один показатель — предотвращение материнской смертности. За последние 8 лет — 0% случаев. Ежегодно принимает роды у 3000 женщин, регистрируя очень высокий коэффициент живорожденных детей.

Почетное звание «Народный артист» присвоено актрисе Театра драмы и комедии города Тирасполь, члену Театрального союза Алле Доряну. Она сыграла большое количество ролей в классических и современных постановках, выступила режиссером многих фильмов, высоко оцененных экспертами и критиками.

Почетное звание Om Emerit — председателю Ассоциации доноров крови, почетному донору Полине Турта. На протяжении своей жизни пожертвовала 100 литров своей крови, тем самым, спасла очень много жизней.

Глава государства отметил, что награждать выдающихся женщин по случаю 8 Марта будет каждый год.