



Союз журналистов Молдовы (СЖМ) должен освободить в понедельник, 6 марта, помещения, занимаемые им в Доме печати. Таково решение суда, к которому владельцы здания обратились из-за накопившихся долгов организации по арендной плате в 200 тыс. леев. Председатель Союза Валериу Сахарняну объяснил ситуацию постоянным ростом аренды, которая не по карману общественной организации. Он пообещал выполнить решение суда и покинуть здание, а также найти подходящий офис с более дешевой арендой. Ранее, СЖМ неоднократно обращался к правительству, парламенту и профильной парламентской комиссии с просьбой вернуть ему права на управление комплексом "Дом печати", который находится на балансе правительства, но безрезультатно. СЖМ располагался в Доме печати со времен советской власти, когда Союз был одной из самых влиятельных общественны х организаций.

