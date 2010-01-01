





В Молдове за прошлый год совершено 41,9 тыс. преступлений - на 5,4% больше чем годом ранее. Такую информацию обнародовало Национальное бюро статистики со ссылкой на данные МВД.



Как сообщает "ИНФОТАГ", средний уровень преступности вырос до 118 правонарушений на 10 тыс. жителей. При этом в Кишиневе он в полтора раза выше (182) и на муниципий приходится 35% всех совершенных преступлений за год.



Среди районов печальное лидерство принадлежит Криулень (110 преступлений на 10 тыс. жителей), Кантемир (109) и Яловень (107). А наиболее безопасными являются Флорешть (59), Глодень (64) и Сыржерей (67).



Каждое пятое преступление - из категории тяжких и особо тяжких, а каждое четвертое совершено в публичных местах. 642 человека убито в результате преступлений.



Число осужденных в прошлом году превысило 10 тыс., что означает, что каждый день в республике осуждают 27 человек. В местах лишения свободы находилось 6 377 человек, в том числе 30 несовершеннолетних.



Уровень раскрываемости преступлений в Молдове в отчете не представлен и об эффективности работы правоохранительных органов жители могут судить только на основании жизненного опыта - своего и других.