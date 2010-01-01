





Эксперты считают, что у президента нет никаких шансов добиться реализации выдвинутой накануне инициативы об изменении Конституции и наделению главы государства дополнительными полномочиями. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом они заявили накануне на телеканале PublikaTV.



"Нет никаких шансов добиться изменения Конституции и распустить парламент. Хорошо известно, что эта процедура - сложная и долгая. Она именно так и утверждена, чтобы обеспечить устойчивость законодательства, в особенности - Конституции. Основной закон - как Библия, нельзя пытаться менять так, как кому-то вздумается, на скорую руку", - отметил политолог Виталие Гэмурарь.



Он убежден, что законодательная инициатива направлена на то, чтобы "заявить о себе, продемонстрировать избирателям характер в плане подготовки к парламентским выборам 2018 г.".



По его мнению, президент Игорь Додон "прибегает к манипуляциям и компиляции", пытаясь перенести в молдавское законодательство нормы других стран.



"Предложены положения из Конституции Франции, в которой действует президентская форма правления. В случае, когда предлагаются положения из стран с парламентской формой правления, умалчивается тот факт, что это страны с устоявшимися демократическими традициями. Невозможно применять нормы, которые действуют в демократических странах, так как Молдова является страной с переходной экономикой, где нет еще демократических традиций", - подчеркнул Гэмурарь.



Политолог Александру Кауя считает, что "Игорь Додон имитирует действия по выполнению своих популистских предвыборных обещаний".



"В кампании по выборам президента он щедро раздавал обещания, хотя знал, каковы полномочия главы государства. Сейчас Додон пытается доказать электорату, что хочет выполнить те невыполнимые обещания. Он создает видимость сильного политика, который бьется с властью. Если так будет продолжаться, то уже через 6-8 месяцев он рискует признать свое поражение в этой борьбе, которая печально закончится для него", - заявил Кауя.



Политолог Виктор Жук считает логичным, "если бы президент пытался активизировать свою роль в исполнительной власти, а в не в противостоянии с законодательной".



"Президент во многих странах, в том числе в Румынии имеет роль арбитра. Я бы понимал, если бы Додон хотел присвоить президенту Молдовы такие функции. Или, если бы он стремился усилить свои позиции в исполнительной власти, частью которой является президент. Например - иметь больше прерогатив в решении экономических проблем. Однако, президент добивается лишь полномочий для себя в качестве активного политического игрока, но не арбитра. Это говорит о том, что у президента остались прежние политические амбиции, он не стал "президентом для всех", оставаясь лишь председателем Партии социалистов",- отметил Жук.



Участники дискуссии подчеркнули, что "эта борьба за полномочия напрасна". По их мнению, если даже допустить, что случится невероятное и Конституция будет изменена, эти полномочия будут действовать только для мандата следующего президента, после истечения полномочий Игоря Додона.



