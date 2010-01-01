

Чистый объем денежных переводов в Молдову посредством банков от физических лиц из-за рубежа в январе составил $74,58 млн., что на $16 млн. (28,1%) больше января 2016 г., когда был зарегистрирован самый низкий показатель за шесть лет.



Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Национального банка Молдовы (НБМ), $63,49 млн. (+$16,7 млн.) направлено через системы международных денежных переводов. Доля переводов в долларах США увеличилась с 47,7% до 52,4%, в евро - с 36,4% до 38,6%, а в российских рублях, наоборот, уменьшилась с 15,9% до 9%.



В 2016 г. объем денежных переводов из-за рубежа через банки Молдовы в пользу физических лиц составил $1,079 млрд., что на $50 млн. (4,5%) меньше, чем годом ранее.



Эксперты прогнозировали в 2016 г. сокращение объемов денежных переводов из-за кризиса в Европе и, особенно, в России, где трудится большинство гастарбайтеров из РМ.



Сокращение отмечено второй год подряд. В 2015 г. объем денежных переводов из-за рубежа через банки в пользу физических лиц превысил $1,129 млрд., что на $483 млн. (30%) меньше, чем годом ранее. За рубежом трудятся, по неофициальным данным, порядка 1 млн. граждан РМ. Денежные переводы молдавских мигрантов составляют порядка 25% размера ВВП.



НБМ отмечает, что денежные переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов гастарбайтеров, но также включают односторонние переводы в виде пенсий, пособий, наследства, подарков, пожертвований и другие виды переводов.



Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 г., когда граждане РМ перевели на родину $1,66 млрд.



Чистые поступления включают данные по системам денежных переводов на основе клиринговых расчётов между системой и лицензированным банком (сальдо притоков и оттоков), и сопоставимы с опубликованными ранее данными (за 2007-2014 гг.).



Валовые поступления включают суммы переводов через системы денежных переводов, выданные физическим лицам. В январе они равнялись $76,66 млн.



Справка "ИНФОТАГ": Банки РМ используют свыше 20 систем международных денежных переводов. Наиболее популярными являются Western Union, Unistream, Contact, "Быстрая почта", Anelik, Leader, "Золотая корона", Blizko.



