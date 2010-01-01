



В МВД Молдовы довольны проведенной кампанией "Внимательный сосед", которая была направлена на усиление взаимодействия общественности, местной власти и полиции. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель начальник генерального инспектората полиции МВД РМ Георге Кавкалюк.



Он отметил, что такого рода кампании - не новшество, они широко применяются в других странах.



"В США уже более 100 лет шериф штата и его помощники работают в тесном сотрудничестве с гражданскими активистами для предупреждения или раскрытия преступлений. В большинстве стран Европы, в частности, в Германии и Эстонии это норма, когда в правоохранительные органы граждане сообщают о неких подозрительных предметах или действиях лиц. У населения, в отличие от полиции, большая информированность, больше глаз", - считает он.



Он напомнил, что кампания помощи МВД стартовала в 2013 г.



"Было проведено 3600 различного рода акций, В них были вовлечены 375 населенных пунктов в 30 районах республики. Нам на подмогу пришли тысячи активистов. Надеюсь, что мы смогли переломить менталитет наших граждан в том смысле, что полиция находиться на страже их интересов, что сопротивляться криминалитету можно и нужно сообща", - отметил Кавкалюк.



