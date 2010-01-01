В интер­не­те стар­то­вал сбор под­пи­сей под пети­ци­ей с прось­бой к укра­ин­ским вла­стям спа­сти реку Дне­стр, отка­зав­шись от стро­и­тель­ства кас­ка­да ГЭС на реке.

Содержание пети­ции, под кото­рым уже под­пи­са­лись уже 730 чело­век, следующее: «на кар­те Евро­пы есть одна очень малень­кая стра­на, Рес­пуб­ли­ка Мол­до­ва. Это одна из самых бед­ных стран Евро­пы. У этой стра­ны мно­го про­блем ‐ соци­аль­ных, поли­ти­че­ских, эко­но­ми­че­ских. Но есть одна про­бле­ма, не решив кото­рую эта стра­на может пре­вра­тить­ся в пусты­ню. У нас ката­стро­фи­че­ски мало чистой питье­вой воды».

«Наши мно­го­чис­лен­ные, но очень мел­кие и пере­сы­ха­ю­щие реки силь­но загряз­не­ны, излиш­не мине­ра­ли­зо­ва­ны и ни одна из них не при­год­на для водо­снаб­же­ния. Наши под­зем­ные источ­ни­ки тоже в боль­шин­стве сво­ем загряз­не­ны. Из мол­дав­ских колод­цев опас­но пить воду даже после ее обра­бот­ки. До сих пор нас выру­ча­ли две реки, кото­рые про­те­ка­ют по запад­ной и восточ­ной гра­ни­цам стра­ны. Это Прут и Дне­стр. Но глав­ной из них для мол­да­ван явля­ет­ся Дне­стр, имен­но он обес­пе­чи­ва­ет чистой водой весь восток стра­ны и ряд круп­ных горо­дов, в том числе и сто­ли­цу Мол­до­вы ‐ Киши­нев. Это арте­рия жиз­ни для нашей стра­ны», — гла­сит текст пети­ции.

«Отно­си­тель­но недав­но пра­ви­тель­ство Укра­и­ны при­ня­ло реше­ние о стро­и­тель­стве еще шести новых гид­ро­элек­тро­стан­ций на Дне­стре, хотя и уже суще­ству­ю­щий Дне­стров­ский гид­ро­энер­го­ком­плекс у посел­ка Новод­не­стров­ск, очень силь­но вли­я­ет на уро­вень водо­то­ка, тем­пе­ра­ту­ру и пере­сы­ха­ние Дне­стра, при­во­дит к нега­тив­ным послед­стви­ям, напри­мер, засу­хе 2015‐2016 гг. Стро­и­тель­ство еще шести подоб­ных ГЭС нане­сет Дне­стру ката­стро­фи­че­ский ущерб и фак­ти­че­ски лишит боль­шую часть Мол­до­вы воды. Сла­бые попыт­ки наше­го пра­ви­тель­ства дого­во­рить­ся с укра­ин­ской сто­ро­ной к успе­ху не при­ве­ли. Вот поче­му мы, мол­да­ва­не, обра­ща­ем­ся к меж­ду­на­род­но­му сооб­ще­ству с прось­бой повли­ять на пра­ви­тель­ство, пар­ла­мент и лич­но пре­зи­ден­та Укра­и­ны в поль­зу пере­смот­ра сво­е­го реше­ния о стро­и­тель­стве этих объ­ек­тов и предот­вра­тить гигант­скую эко­ло­ги­че­скую ката­стро­фу для Мол­до­вы, да и для несколь­ких обла­стей самой Укра­и­ны», — гла­сит сооб­ще­ние.

В ито­ге, авто­ры пети­ции при­зва­ли вла­сти Укра­и­ны «ско­рей­шим обра­зом рати­фи­ци­ро­вать Дне­стров­ский бас­сей­но­вый дого­вор, под­пи­сан­ный пра­ви­тель­ства­ми Мол­до­вы и Укра­и­ны в 2012 году, как путь к реше­нию всех про­блем бас­сей­на Дне­стра».

Напом­ним, что 13 июля 2016 г. каби­нет мини­стров Укра­и­ны утвер­дил Про­грам­му раз­ви­тия гид­ро­энер­ге­ти­ки до 2026 г. Она пред­по­ла­га­ет стро­и­тель­ство шести новых ГЭС на верх­нем Дне­стре (в том числе круп­ней­шей в Евро­пе Новод­не­стров­ской (мощ­но­стью 1,25млн кВт). Стро­и­тель­ство вызва­ло бес­по­кой­ство в экс­перт­ной сре­де эко­ло­гов Мол­до­вы и Укра­и­ны. В фев­ра­ле 2017 г. премьер-министр РМ Павел Филип обсу­дил дан­ный вопрос со сво­им кол­ле­гой Вла­ди­ми­ром Грой­сма­ном. Одна­ко Укра­и­на не отка­за­лась от идеи стро­и­тель­ства ГЭС.