В соцсетях начался сбор подписей под петицией за спасение Днеста
В интернете стартовал сбор подписей под петицией с просьбой к украинским властям спасти реку Днестр, отказавшись от строительства каскада ГЭС на реке.
Содержание петиции, под которым уже подписались уже 730 человек, следующее: «на карте Европы есть одна очень маленькая страна, Республика Молдова. Это одна из самых бедных стран Европы. У этой страны много проблем ‐ социальных, политических, экономических. Но есть одна проблема, не решив которую эта страна может превратиться в пустыню. У нас катастрофически мало чистой питьевой воды».
«Наши многочисленные, но очень мелкие и пересыхающие реки сильно загрязнены, излишне минерализованы и ни одна из них не пригодна для водоснабжения. Наши подземные источники тоже в большинстве своем загрязнены. Из молдавских колодцев опасно пить воду даже после ее обработки. До сих пор нас выручали две реки, которые протекают по западной и восточной границам страны. Это Прут и Днестр. Но главной из них для молдаван является Днестр, именно он обеспечивает чистой водой весь восток страны и ряд крупных городов, в том числе и столицу Молдовы ‐ Кишинев. Это артерия жизни для нашей страны», — гласит текст петиции.
«Относительно недавно правительство Украины приняло решение о строительстве еще шести новых гидроэлектростанций на Днестре, хотя и уже существующий Днестровский гидроэнергокомплекс у поселка Новоднестровск, очень сильно влияет на уровень водотока, температуру и пересыхание Днестра, приводит к негативным последствиям, например, засухе 2015‐2016 гг. Строительство еще шести подобных ГЭС нанесет Днестру катастрофический ущерб и фактически лишит большую часть Молдовы воды. Слабые попытки нашего правительства договориться с украинской стороной к успеху не привели. Вот почему мы, молдаване, обращаемся к международному сообществу с просьбой повлиять на правительство, парламент и лично президента Украины в пользу пересмотра своего решения о строительстве этих объектов и предотвратить гигантскую экологическую катастрофу для Молдовы, да и для нескольких областей самой Украины», — гласит сообщение.
В итоге, авторы петиции призвали власти Украины «скорейшим образом ратифицировать Днестровский бассейновый договор, подписанный правительствами Молдовы и Украины в 2012 году, как путь к решению всех проблем бассейна Днестра».
Напомним, что 13 июля 2016 г. кабинет министров Украины утвердил Программу развития гидроэнергетики до 2026 г. Она предполагает строительство шести новых ГЭС на верхнем Днестре (в том числе крупнейшей в Европе Новоднестровской (мощностью 1,25млн кВт). Строительство вызвало беспокойство в экспертной среде экологов Молдовы и Украины. В феврале 2017 г. премьер-министр РМ Павел Филип обсудил данный вопрос со своим коллегой Владимиром Гройсманом. Однако Украина не отказалась от идеи строительства ГЭС.