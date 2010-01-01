





Чемпионаты Молдовы по футболу будут проводиться по системе "весна - осень". Как передает агентство "ИНФОТАГ", такое решение принял в четверг Исполнительный комитет Федерации футбола Молдовы (ФФМ).



Согласно решению, проведение чемпионатов Молдовы в Национальной дивизии, дивизиях А и В, в женском, юношеском и детском футболе будет проводиться по новой системе.



Чемпионат сезона 2016 - 2017 г.г. будет завершен, как и планировалось в мае нынешнего года. Затем, в июле будет дан старт промежуточному чемпионату 2017 года, который пройдет в два круга.



"По окончании первенства 2017 года в Национальной дивизии, команды, занявшие первые три места, примут участие в турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2018-2019 годов. Победитель Кубка Молдовы определится весной 2018 года", - пояснил корреспонденту "ИНФОТАГ" генеральный секретарь ФФМ Николай Чеботарь.



