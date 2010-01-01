





Уровень внутреннего туризма в Молдове за 2016 г. увеличился на 10%, а рост международного туризма составил 1%. Как передает "ИНФОТАГ", эти данные предоставило Агентство по туризму Молдовы.



Согласно статистике, в 2016 г. туристические агентства и операторы обслужили 234,2 тыс. человек. За этот год РМ посетили 15,7 тыс. иностранных туристов, из которых 73% - с целью отдыха. Большинство приехали из Румынии (22,7%), России (11,9%), Германии (10,6%), Украины (10%) и США (4,9%).



В 2016 г. за рубеж из Молдовы уехали 177,3 тыс. туристов, что на 6,6% меньше чем в 2015 г. Наибольшей популярностью у отечественных туристов пользуются Турция (31,9%), Болгария (26,7%), Румыния (14,1%) и Греция (13,2%). К примеру, Украину и Италию посетили 2,8% и 1% молдавских туристов соответственно.



