Президент Молдовы Игорь Додон намерен выступить с инициативой по изменению Конституции страны с целью расширения полномочий главы республики для того, чтобы он мог распустить парламент. Об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ.

«До конца февраля или самое позднее — в начале марта выступлю с инициативой по изменению Конституции, чтобы у президента было право распустить парламент в определенных обстоятельствах, которые не предусмотрены в нынешнем варианте главного документа страны», — сказал Додон.

По его словам, поправки в Конституцию могут быть инициированы или в парламенте 34 депутатами, или правительством, или гражданами республики путем сбора подписей.

«Не исключаю, что мы можем прийти к идее национального референдума по изменению Конституции для дополнительных полномочий, предоставляемых президенту страны. Но посмотрим. В конце февраля — начале марта выступлю с этой инициативой, как и обещал», — подчеркнул президент.

Он рассказал о том, что основная цель поправок — проведение досрочных парламентских выборов в стране. Как отметил Додон, он не собирается отказываться от идеи проведения досрочных выборов в высший законодательный орган республики.

«Мы выступали и выступаем за досрочные парламентские выборы. Я не отказался от этой идеи. По моему глубокому убеждению, большинство населения хочет досрочных парламентских выборов, об этом говорят и все социологические опросы. Но вы знаете положения Конституции, изменение Основного закона возможно только по инициативе парламента, правительства или граждан страны. Если парламент не согласится с такой инициативой, я не исключаю проведения общенационального референдума по этому вопросу», - сказал Додон, заявив о готовности социалистов начать сбор подписей под такой инициативой.

… И настаивает на трехстронних переговорах с Россией и Евросоюзом

Президент Молдовы настаивает на проведении трехсторонних переговоров с Россией и Евросоюзом по вопросам развития торгово-экономических отношений. В интервью радио Europa libera он выразил убежденность, что если не в этом году, то в следующем - такие переговоры состоятся.

«В Брюсселе пока отказываются от таких переговорах. Они говорят, что у них есть отрицательный опыт относительно трехсторонних переговоров. Но в них есть необходимость. Россия говорит, что после подписания Молдовой Соглашения об ассоциации, появились риски реэкспорта. Значит, проблему нужно решать. У ЕС и РФ есть взаимные санкции, а Молдова от этого страдает. Я считаю, что мы не должны участвовать в этих геополитических войнах. И я передал этот message. Он был услышан, и в Москве, и в Брюсселе. Я оптимист и уверен, что мы найдем решение только в трехстороннем формате. Мы найдем механизм и внедрим его, чтобы восстановить экспорт молдавской продукции в Россию», - заявил Додон.

Он сообщил, что по итогам проверки молдавских предприятий специалистами Роспотребнадзора, которая проводится в эти дни, еще 13 экономических агентов получат право экспорта своей продукции на российский рынок.

В то же время, он подчеркнул, что «необходимо сотрудничать и с Востоком, и с Западом».

«У Молдовы нет будущего без сотрудничества с Востоком и с Западом, с основными геополитическим силами. Мы должны сотрудничать с Россией и Евросоюзом, поэтому я поехал в Москву и Брюссель. Мы также должны сотрудничать с соседями - Румынией и Украиной. Я готов поехать с визитом в соседние страны, лидеры этих стран всегда желанны в Молдове. Мы будем сотрудничать с США. Есть у меня предчувствие, что после смены власти в Вашингтоне, наше сотрудничество будет еще лучше», - заявил Додон.

Отвечая на вопросы о следующих визитах, он сказал, что «график расписан на несколько месяцев вперед». Президент сообщил, что он планирует визиты в Белоруссию, Азербайджан, Армению и Венгрию, а в мае состоятся визиты в Кишинев президентов Турции и Туркменистана.