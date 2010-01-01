Председатель КСТР выступил за ужесточение наказания за нарушение Кодекса телевидения и радио
Председатель Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Дину Чокан призывает депутатов ужесточить наказание за нарушение Кодекса телевидения и радио. Об этом он сказал в среду на заседании парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ.
Как передает "ИНФОТАГ", он считает, что существующая система, при которой серьезность наказания постепенно увеличивается по мере повторения нарушения, не эффективна, как и максимальный штраф в 5 тыс. леев.
"Неэффективность наших санкций была доказана в ходе недавней избирательной кампании. Мы подготовили пять отчетов о мониторинге работы телеканалов во время кампании по выборам президента, в которых сообщали о нарушениях и применяли санкции, но все это не возымело эффекта", - сказал Чокан.
Как ранее сообщал "ИНФОТАГ", в октябре 2016 г. КСТР выявил нарушения при освещении предвыборной кампании на телеканалах Prime, Canal 2, Canal 3 и Publika TV, а также Jurnal TV, Accent TV и НТВ Moldova, что выразилось в пристрастном отношении к тому или иному кандидату в президенты. Позже, за повторные нарушения телеканалы Accent TV и NTV Moldova были лишены права транслировать коммерческую рекламу на протяжении четырех дней, а Publika TV и Jurnal TV - трех. При этом, телеканал Prime, который допустил такое же нарушение, не был подвергнут наказанию.
Как передает "ИНФОТАГ", он считает, что существующая система, при которой серьезность наказания постепенно увеличивается по мере повторения нарушения, не эффективна, как и максимальный штраф в 5 тыс. леев.
"Неэффективность наших санкций была доказана в ходе недавней избирательной кампании. Мы подготовили пять отчетов о мониторинге работы телеканалов во время кампании по выборам президента, в которых сообщали о нарушениях и применяли санкции, но все это не возымело эффекта", - сказал Чокан.
Как ранее сообщал "ИНФОТАГ", в октябре 2016 г. КСТР выявил нарушения при освещении предвыборной кампании на телеканалах Prime, Canal 2, Canal 3 и Publika TV, а также Jurnal TV, Accent TV и НТВ Moldova, что выразилось в пристрастном отношении к тому или иному кандидату в президенты. Позже, за повторные нарушения телеканалы Accent TV и NTV Moldova были лишены права транслировать коммерческую рекламу на протяжении четырех дней, а Publika TV и Jurnal TV - трех. При этом, телеканал Prime, который допустил такое же нарушение, не был подвергнут наказанию.