





Председатель Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Дину Чокан призывает депутатов ужесточить наказание за нарушение Кодекса телевидения и радио. Об этом он сказал в среду на заседании парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ.



Как передает "ИНФОТАГ", он считает, что существующая система, при которой серьезность наказания постепенно увеличивается по мере повторения нарушения, не эффективна, как и максимальный штраф в 5 тыс. леев.



"Неэффективность наших санкций была доказана в ходе недавней избирательной кампании. Мы подготовили пять отчетов о мониторинге работы телеканалов во время кампании по выборам президента, в которых сообщали о нарушениях и применяли санкции, но все это не возымело эффекта", - сказал Чокан.



Как ранее сообщал "ИНФОТАГ", в октябре 2016 г. КСТР выявил нарушения при освещении предвыборной кампании на телеканалах Prime, Canal 2, Canal 3 и Publika TV, а также Jurnal TV, Accent TV и НТВ Moldova, что выразилось в пристрастном отношении к тому или иному кандидату в президенты. Позже, за повторные нарушения телеканалы Accent TV и NTV Moldova были лишены права транслировать коммерческую рекламу на протяжении четырех дней, а Publika TV и Jurnal TV - трех. При этом, телеканал Prime, который допустил такое же нарушение, не был подвергнут наказанию.