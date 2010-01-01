



Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам отложила рассмотрение инициативы президента Игоря Додона об отмене закона о "краже миллиарда евро". Как передает агентство "ИНФОТАГ", такое решение принято на заседании комиссии в среду.



Председатель фракции Партии коммунистов Зинаида Гречаный настаивала на обсуждение законопроекта Nr.514, внесенного по этому поводу в качестве законодательной инициативы президента 28 декабря прошлого года. Она напомнила, что с начала нынешней сессии проект закона был рассмотрен на заседаниях четырех парламентских комиссий, три из которых высказались за рассмотрение документа на пленарном заседании парламента, а одна комиссия дала отрицательной заключение.



"Наша комиссия является профильной в данном случае. Независимо от решения других комиссий, мы должны рассмотреть законодательную инициативу президента и высказать свое мнение", - сказала Гречаный.



Председатель комиссии Штефан Крянгэ возразил, что "комиссия не может рассмотреть законопроект, так как нет заключения правительства и юридической комиссии парламента".



"Если эти заключения будут, может быть, мы рассмотрим законопроект на следующем заседании", - ответил Крянгэ на настойчивые требования социалистов включить вопрос в повестку дня комиссии.



