





Директор Агентства публичной собственности (АПС) при министерстве экономики Тудор Копач станет директором Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Как передает агентство "ИНФОТАГ", решение о выдвижении его кандидатуры на утверждение парламента было принято по итогам конкурса на должность одного из пяти директоров агентства, объявленные в среду председателем парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефаном Крянгэ.



На эту вакансию претендовало изначально 14 человек. Затем, по результатам тестирования осталось 10 кандидатов, с которыми накануне было проведено последнее собеседование. Копач заявил на нем, что в бытность заместителем министра экономики начал несколько реформ в энергетике, в том числе по реструктуризации системы теплоснабжения в Кишиневе.



Он получил больше 821 балл среди участников конкурса и его кандидатура будет предложена председателю парламента на утверждение. Бывший глава НАРЭ Виктор Парликов занял второе место, набрав 750 баллов. Далее следуют Василе Дауд - 615, Александру Лупан - 597, Михай Черней - 545.



Агентством управляет Совет директоров, состоящий из пяти человек. С 2013 г. одно место директора вакантно.



Тудору Копач - 45 лет. Был генеральным секретарем правительства (2016 г.), замминистра экономики (2013-2015 гг.), генеральным директором Агропромышленного агентства Moldova-Vin (2009 г.), генеральным директором Агентства публичной собственности (2009-2013 гг. и в последнее время), замминистра экономики и торговли (2008-2009 гг.).



Согласно условиям конкурса, директора НАРЭ не должны быть членом какой-либо политической партии. Между тем, Копач - член Демпартии, которую возглавляет Влад Плахотнюк, и входит в ее Национальный политический совет.