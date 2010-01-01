





В 2016 г. зарегистрировано 19,2 млн. пересечений границ Молдовы - на 11% больше, чем годом ранее.



Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Пограничной полиции (ПП), почти на 30% выросло число пересечений иностранцами.



Аналитики ПП считают, что это связано с улучшением качества обслуживания въезжающих граждан и автомобилей. По последним данным, рост составил 17% - до 4,63 млн.



60% пересечений пришлось на граждан РМ. На четверть возрос въезд-выезд на молдо-румынском участке границы, на 5% - молдо-украинском.



Пограничники отмечают снижение нелегальной миграции на 47% (задержано всего 60 человек). На молдо-румынской границе зафиксировано 24 случая незаконного пересечения границы. Из общего числа незаконных мигрантов - 36 пытались проникнуть в соседние страны, воспользовавшись "зеленым коридором". В 2016 г. всего зарегистрировано на 41 пограничном КПП 1042 факта нарушения правил пересечения границы.



За год пресечено 223 попытки контрабанды сигарет (+15%). Изъято 260 тыс. пачек табачных изделий (-14%). Ликвидировано девять преступных сообществ, специализировавшихся на нелегальной транспортировке сигарет.



