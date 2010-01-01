





Генеральный инспекторат полиции провел в среду флэшмоб перед Кафедральным собором Молдовы с призывом к согражданам "делать добрые дела и помогать улыбаться".

Пресс-секретарь инспектората Наталья Букур-Бандас сказала на акции, что на ее организацию подвигло то, что 8 февраля в мире отмечают День смеха и радости. В ходе акции порядка 20 женщин-полицейских подняли плакаты в обращением к гражданам, а затем раздавали прохожим конверты, после прочтения содержимого которых люди улыбались. После флэшмоба полицейские и дети направились по города раздавать людям конверты с разными призывами и пожеланиями, которые способствовали хорошему настроению и улыбкам.