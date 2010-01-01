





Молдова подписала Конвенцию Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (СДСЕ в„– 210).



Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт СЕ, этот документ был принят Комитетом министров на конференции 7 апреля 2011 г. в Стамбуле и спустя месяц открыт для подписания. Он стал первым юридически обязательным международно-правовой актом, доступным любой стране мира, которым предусматривается полный набор мер борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием.



Насилие в отношении женщин признается в нем нарушением прав человека и одной из форм дискриминации. Конвенция предусматривает уголовные наказания за такие специфичные преступления, как приставания, принуждение к браку, генитальная мутиляция женщины, принуждение к аборту и насильственная стерилизация.



Она устанавливает также подходы, необходимые для борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием, с эффективным скоординированным участием всех соответствующих учреждений, служб и неправительственных организаций.



В документе предусматривается создание сильного и независимого механизма мониторинга и особая роль парламентариев в мониторинге соблюдения Конвенции на национальном уровне.