





Ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) из Молдовы наградят памятным крестом. Такое решение принято на заседании правительства в среду.



Как передает "ИНФОТАГ", для этих целей министерство финансов выделит из резервного фонда почти 800 тыс. леев министерству обороны, которое будет ответственно за использования этих средств.



Согласно регламенту, списки награжденных знаком отличия составляются административными военными властями, где проживает ветераны. Списки должны быть одобрены местными властями и представлены в министерство обороны до 20 февраля.



В свою очередь министерство должно одобрить списки до 28 февраля и отправить до 20 апреля в территориальные военные центры необходимое количество памятных крестов. Справка "ИНФОТАГ": Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г. из-за разрушения четвертого энергоблока станции. В Молдове зарегистрировано примерно 2,3 тыс. ликвидаторов аварии, включая приднестровский регион.