





Наличие виньетки у автомобилей с иностранными номерами не будут проверять при въезде на территорию Молдовы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом говорилось на заседании правительства в среду.



Две недели назад премьер-министр Павел Филип попросил разработать новые методы приобретения виньетки, чтобы не создавать очереди при въезде в Молдову.



Министр транспорта Юрие Киринчук сообщил, что уже разработана система приобретения виньетки on-line, чтобы каждый желающий мог купить по интернету, а не простаивать в очереди при въезде в страну. Система начнет функционировать с 20 февраля. Он сказал также, что виньетку можно будет приобретать в филиалах Moldova-Agroindbank, которые действуют на каждом таможенном пункте.



Директор Таможенной службы Виталие Врабие отметил, что это не решит проблему, так как снова приведет к образованию очередей.



"У нас нет на таможнях отдельной линии для автомобилей с иностранными регистрационными номерами. Это значит, что приобретение виньетки на таможенном пункте приведет к очередям", - отметил Врабие.



И.о. директора Национальной комиссии по финансовому рынку Юрие Филип предложил предоставить право продажи виньетки страховым компаниям.



"Они также имеют пункты продаж вблизи пунктов перехода границы. Кроме того, систему можно компьютеризировать по примеру системы страхования гражданской ответственности водителей. Тогда доступ к базе данных будет иметь также Патрульная полиция, которая сразу видит у кого есть и у кого нет страховки, виньетки и других документов", - отметил Филип.



Премьер согласился с предложениями.



"Мы установили несколько вариантов, все они могут работать. Важно, чтобы не создавать очереди и не терять время. Для этого необходимо создавать возможности для приобретения виньетки, а проверять ее наличие не при въезде в страну, а при выезде", - подытожил глава кабмина.



