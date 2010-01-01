





У села Леушень района Теленешть прокурорами задержан полицейский, пытавшийся спрятать труп местного жителя. Выяснилось, что страж порядка сбил пожилого мужчину, когда тот в неположенном месте перебегал дорогу. Первоначально полицейский скрылся с места ДТП, но потом вернулся с двумя сообщниками. В момент переноса тела погибшего (в надежде его сокрыть) все трое были задержаны. Они препровождены в СИЗО инспектората полиции до выяснения всех обстоятельств происшествия.



