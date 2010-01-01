



Молдавский спортсмен Сергей Тарновский лишен олимпийской медали и дисквалифицирован на четыре года. Как передает агентство "ИНФОТАГ", такое решение приняла антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ.



Национальный олимпийский и спортивный комитет (НОСК) и Национальная федерация каноэ получили официальной сообщение Международной федерации каноэ. Согласно решению, в связи с обнаружением в крови запрещенного препарата, отменены его результаты в день взятия положительных проб (08 июля 2016 года). Таким образом, Тарновский обязан вернуть завоеванную бронзовую медаль в гребле на каноэ, и отбыть четырехлетнюю дисквалификацию.



Молдавская федерации каноэ сообщила, что Сергей Тарновский обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы опротестовать решение в законно установленные сроки. Этим будет заниматься его адвокат Пол Грин, который начал защищать права Тарновского сразу после дисквалификации в Рио-де-Жанейро.



"У нас есть все необходимые аргументы для того, чтобы выиграть процесс. Спортсмен Тарновский осознает, что случайно употребил запрещенное вещество из некачественной добавки и должен быть наказан соответственно. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, в такой ситуации наказание должно быть сопоставимо с другими случае, в которых спортсмены совершили такое же отклонение. Таким образом, правильная санкция должна повлечь за собой наказание в виде нескольких месяцев, но ни в коем случае 4 года. Следовательно, спортсмен должен сохранить и олимпийскую медаль", - заявил американский адвокат.



Из-за того, что не было окончательного решения относительно Тарновского, правительство задержало выплату премиальных спортсменам, отличившихся на Олимпийских Играх.Только накануне было принято постановление о выделении 3,95 млн. леев для поощрения четырех спортсменов, а также их тренеров и врачей. Тарновский премиальные не получил, и уже не получит. В то же время, на прошлой неделе в ходе бала олимпийцев Сергей Тарновский был признан лучшим спортсменом Молдовы 2016 г. Он получил от НОСК квартиру в Кишиневе.



На XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских играх Молдову представляли 26 спортсменов.