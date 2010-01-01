День рождения Владимира Высоцкого - великого поэта и автора всеми любимых песен - в Молдове, по уже давно сложившейся традиции, отмечают не тостами и речами, а исполнением его произведений. Концерты, посвященные памяти Владимира Высоцкого, прошли в этом году в Кишиневе и в Бельцах.

Анна Нежданова

В обеих молдавских столицах в канун дня рождения Владимира Высоцкого с концертами выступил Тимур Пантелеев. Уроженец Бельц, прославившийся в 90-х годах в Украине, а позже и в Молдове, этот разносторонний музыкант широкой публике больше известен как лидер рок-коллектива «Тимур и его команда». Однако среди поклонников Тимура Пантелеева не меньшей популярностью пользуются его сольные выступления под гитару, на которых звучат песни знаменитых бардов и его собственные произведения. Мы побеседовали с Тимуром Пантелеевым о традициях этих концертов, и о том, какую роль в его творчестве сыграл Владимир Высоцкий.

- Тимур, ежегодно, в день рождения Высоцкого, вы выходите на сцену и исполняете его произведения, почему это так важно для вас?

- Творчество Высоцкого близко мне с ранней юности – собственно, одними из первых песен, которые я выучил, были песни Владимира Семеновича. Горжусь тем, что родился с ним в один день, хоть это и объективное обстоятельство, в котором нет моей заслуги. 25 января я отмечаю не свой праздник, а чествую великого поэта. Этой традиции я придерживаюсь уже около двадцати лет: дважды в год пою песни Высоцкого со сцены – в день его рождения и в годовщину смерти -25 июля.

Нынешний год также не стал исключением, я сыграл два концерта. Первый прошел вечером 25 января на бельцкой сцене. Свой второй сольный концерт памяти Владимира Высоцкого я провел уже в Кишиневе, через день после торжественной даты, на площадке одного столичного кафе, где нередко проходят различные творческие мероприятия. Третий концерт в несколько ином формате состоится в конце февраля – на месяц ближе к 80-летию Владимира Семеновича. Мы с коллегами-музыкантами готовим сюрприз.

- Вы выступаете в столичном кафе, а не на сцене концертного зала? Интересно, как бы на это отреагировал сам Владимир Высоцкий… Раньше проводились большие сборные концерты с участием исполнителей бардовской песни. Почему теперь ситуация изменилась?

- Во-первых, культурный пласт бардовской песни изменился. Я говорю даже не о востребованности жанра, а о самих исполнителях. Кто-то стал старше и оставил в прошлом былую увлеченность. Кто-то навсегда уехал из Молдовы. Кого-то, к прискорбию, уже просто нет. Лично мне, как музыканту, грустно, что авторы-исполнители перестали собираться и собирать концертные залы.

Да и с самими залами тоже существуют проблемы. Еще пять – десять лет назад концерты авторской песни – и сборные, и сольные, и концерты коллективов – проходили на различных сценических площадках Кишинева. Нас с удовольствием принимали в театре Чехова, в филармонии, в ДК железнодорожников и так далее. Сейчас это стало почти невозможным. Почему? Вопрос то ли к администрациям, то ли к организаторам подобных мероприятий, которые просто перестали заниматься организацией такого рода мероприятиями. Возможно, проблемы кроются в общей кризисной ситуации, но сколько-нибудь организованной концертной деятельности в том, что относится к некоммерческой музыке, нет в принципе.

В столице осталось очень мало концертных площадок, где могли бы играть рок-музыканты или исполнители авторской песни. Какое-то время выручали клубы, но и они сейчас либо закрылись, либо находятся на грани закрытия. Именно поэтому мы вынуждены были перенести третий концерт, посвященный Владимиру Высоцкому, на месяц вперед.

А что касается маленькой сцены в кафе, я думаю, Владимир Семенович, который был выше предрассудков, с радостью разделил бы компанию с теми, кто искренне любит его творчество. К тому же, эта кофейня давно стала как бы преемницей клуба авторской песни. Клуб раньше существовал почти на том же месте, и я сам вложил немало своих сил – физических, в том числе – в его открытие и дальнейшую работу. От него остался только небольшой зал, и сейчас приходится выпрашивать позволения там поиграть. А в кофейне очень домашняя и теплая атмосфера, получается практически «квартирник». Мои друзья прозвали такие концерты «тимурниками».

- Тимур, вы – признанный знаток творчества Высоцкого. Как, по вашему мнению, правильно исполнять его песни?

- Что значит «правильно»? В смысле не фальшивить? Так в ноты смотрите! Шучу. Я понял смысл вопроса. Я знаю точно, что неправильно пытаться «хрипеть» как Высоцкий – это никому не дано, и получается просто плохая пародия. Некоторое время я придерживался такой мысли: петь надо просто под гитару, своим голосом, но сохраняя авторскую трактовку Владимира Семеновича. Вроде как, лишнее творчество тут без надобности.

Однако песня живет тогда, когда ее поют. Снова и снова. У Владимира Высоцкого песни вечные на вечные темы, причем, очень разнообразные. И он сам, между прочим, пел их неодинаково. Давайте не забывать о его громадном творческом даровании, включавшем еще и актерское, и вообще – о его разносторонности. Владимир Семенович делал студийные записи с оркестром Гараняна, и эти записи сейчас служат источником вдохновения для исполнителей его песен.

Открою секрет. Третий, посвященный Высоцкому концерт, который намечен на конец февраля, включает его песни в блюзовых и роковых аранжировках. Насколько мне известно, такого масштабного проекта никто еще не делал. Были отдельные версии у российских рокеров – Чигракова, Сукачева и других. Группа «Тимур и его команда» уже лет пятнадцать, наверное, исполняет рок-версию «Песни о вещей Кассандре». И она превосходно слушается в таком стиле.

Владимир Высоцкий оставил невероятно богатый, я бы сказал, великий музыкальный материал. И этот материал нужно всячески продвигать, чтобы и музыканты, и слушатели испытывали радость от соприкосновения с ним. Но подражаниям здесь места нет. Даже в попытках писать свое в духе Высоцкого. В мире существовал один Владимир Высоцкий, и, переиначивая слова известной притчи, скажем: если бы этому миру нужен был второй Высоцкий, их и было бы создано двое.

- О чем вы мечтаете?

Я мечтаю написать посвящение Владимиру Семеновичу. Посвящения писали многие, но по моему мнению, хороших мало – разве что у Евгения Евтушенко (называется «Киоск звукозаписи») и еще у Александра Розенбаума. У других все сплошь «размазня» какая-то или непонятное панибратство – Володя да Володя! Кому он был Володей, особо посвящений не сочиняли. Так что, к своему посвящению Владимиру Высоцкому отношусь с очень большой ответственностью. Потому, наверное, до сих пор и не написал. Но, уверен, напишу когда-нибудь непременно (может быть, к его 80-летию?), и непременно по-своему. Сам Владимир Высоцкий дал когда-то очень четкое указание всем нам в песне «Своя колея»: каждый должен найти свой собственный путь.

Для справки: Полную версию концерта Тимура Пантелеева, посвященного памяти Владимира Высоцкого можно посмотреть на сайте vivavoce.md.

Прямая ссылка: www.vivavoce.md/timur-panteleev_remembering-vladimir-vysotskiy/