





Премьер-министр Павел Филип раскритиковал инициативу президента Игоря Додона об учреждении Дня молдавской государственности, считая, что это будет способствовать дальнейшему разделению общества.



Как передает "ИНФОТАГ", он сказал, что "политики на протяжении многих лет выносят на обсуждение вопросы, вносящие раскол в общество".



"Я никогда этого не одобрял и не намерен приветствовать в дальнейшем. Несмотря на наши взгляды, политики должны обсуждать темы, которые объединяют граждан. Вне зависимости от того, кто говорит о государственности, флаге, идентичности и языке, все хотят хорошо жить, иметь доступ к качественным государственным услугам, получать достойную пенсию и зарплату. Нам нужно найти решение этих проблем и больше работать для обеспечения развития страны", - уверен премьер.



По его словам, в Молдове и так слишком много праздников, поэтому необходимо подумать над их оптимизацией.



Председатель парламента Андриан Канду также считает, что у Молдовы есть более важные вопросы, чем учреждение новых праздников.



"Господин президент имеет право предлагать законодательные инициативы, но рассматривать и утверждать их - прерогатива парламента", - напомнил он.



Комментируя инициативу Додона учредить исторический флаг Молдовы (красного цвета с изображением головы быка), спикер отметил, что у Молдовы только один флаг, и он должен оставаться неизменным.



Лидер Либеральной партии Михай Гимпу отнесся к президентской инициативе с иронией, предложив вместо головы быка изобразить на красном знамени портрет Додона.



