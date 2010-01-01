

Школьники села Кэрпинень района Хынчешть проводят флэшмоб "Каким я вижу благоустройство дорог в селе", направленный на сбор денег для ремонта дорог. Посредством рисунков они будут призывать односельчан, покинувших населенный пункт, пожертвовать деньги для приобретения техники для ремонта дорог. В рамках кампании также будет проведена уборка улиц и дворов от снега, концерты и фестивали. В флэшмобе участвуют школьники, ассоциация Carpen Terra и местные власти. Деньги на реализацию проекта можно пожертвовать на сайте https://guvern24.md/categories/?type=local-administration, где также есть и другие проекты, которые люди могут выбрать.