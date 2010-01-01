



На севере Молдовы и в Кишиневе полицией и прокурорами задержаны семеро молодых мужчин - члены банды, которой руководили осужденные к длительным срокам авторитетные преступники, находящиеся в тюрьмах РМ.



Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-релиз генерального инспектората полиции, шесть из семи арестованных имели судимости за разбои и квартирные кражи. Следствию удалось доказать их причастность к восьми криминальным эпизодам. Уголовники врывались в частные дома ночью, отжав стеклопакеты на окнах и дверях. Жертвам угрожали насилием и оружием, связывали и заклеивали рот. Всего было унесено ценностей, включая золото и валюту, на четверть миллиона леев. Часть украденного имущества была продана на рынках столицы.



В ходе обысков у членов банды изъято некоторое количество украденных предметов, два пистолета "Макарова", два охотничьих ножа, маски, сим-карты к мобильным телефонам с которых велись переговоры о планируемых налетах.



Задержанным грозит от восьми до 10 лет тюрьмы.