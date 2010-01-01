Активист оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» (Красный блок) Павел Григорчук был задержан в пятницу, 27 января, вблизи отеля Radisson Blu Leogrand Hotel, где в самом роскошном зале проходит мероприятие прокуроров, «организованное по случаю 25-летия создания прокуратуры Республики Молдова».

По словам лидера партии «Наш дом – Молдова» Григория Петренко, Павел Григорчук был задержан с двумя мегафонами возле театра Чехова, который расположен напротив отеля Leogrand, вблизи которого проходил протест «против захвата олигархическим режимом органов прокуратуры и против политических репрессий в отношении оппозиции».

Цитируемый источник сообщил, что в настоящее время Григорчук был конвоирован полицией и задержан на 72 часа. Правоохранительные органы требуют его ареста на 15 суток, ему инкриминируют «оскорбление полицейских».

«Шел на протест против награждения плахуроров. Нес мегафоны. Полиция задержала. Хотят на 15 суток меня закрыть. Жду адвоката», написал Григорчук в социальных сетях.

Источник: MOLDNEWS