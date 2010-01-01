





Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ) поможет Молдове в строительстве полигона по захоронению твердых бытовых отходов на севере РМ.



Как рассказал корреспонденту "ИНФОТАГ" консультант GIZ Игорь Няга, в ходе встреч с представителями Агентства регионального развития Nord (ADR Nord) и руководства северных районов РМ, определено место размещения полигона.



"Он расположится в районе Дондушень, а в Единцах и Бричанах будут созданы промежуточные зоны хранения твердых отходов", - сказал Няга.



Предположительный бюджет проекта - 100 тыс. евро, которые будут предоставлены непосредственно GIZ. Однако предполагается привлечь дополнительные финансы из Национального фонда регионального развития и от иностранных инвесторов. Начало строительных работ запланировано на июль 2017 г.



Справки "ИНФОТАГ": Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ) создано в 1975 г. В Молдове оно работает с 1994 г. При помощи агентства в РМ на региональном уровне реализуются проекты по улучшению качества и доступности питьевой воды, безопасной переработке отходов, реконструкции систем освещения.



