





Объем денежных переводов из-за рубежа через банки Молдовы в пользу физических лиц в 2016 г. составил $1,079 млрд., что на $50 млн. (4,5%) меньше, чем годом ранее.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в Национальном банке Молдовы (НБМ), абсолютное большинство средств - $904,57 млн. или 83,8% перечислено через системы международных денежных переводов - в долларах США, евро и рублях РФ.



В валютной структуре больше всего трансфертов перечислено в долларах США - доля которых за год возросла с 37,44% до 50,5%. Евро сохранил второе место с 36,5% против 26,9% в 2015 г. А доля российского рубля сократилась с 14,2% до 13%.



Эксперты прогнозировали в 2016 г. сокращение объемов денежных переводов из-за кризиса в Европе и, особенно, в России, где трудится большинство гастарбайтеров из РМ.



Сокращение отмечено второй год подряд. В 2015 г. объем денежных переводов из-за рубежа через банки в пользу физических лиц превысил $1,129 млрд., что на $483 млн. (30%) меньше, чем годом ранее. За рубежом трудятся, по неофициальным данным, порядка 1 млн. граждан РМ. Денежные переводы молдавских мигрантов составляют порядка 25% размера ВВП.



НБМ отмечает, что денежные переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов гастарбайтеров, но также включают односторонние переводы в виде пенсий, пособий, наследства, подарков, пожертвований и другие виды переводов.



Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 г., когда граждане РМ перевели на родину $1,66 млрд.



Чистые поступления включают данные по системам денежных переводов на основе клиринговых расчётов между системой и лицензированным банком (сальдо притоков и оттоков), и сопоставимы с опубликованными ранее данными (за 2007-2014 гг.). В декабре чистые поступления составили $93,97 млн.



Валовые поступления включают суммы переводов через системы денежных переводов, выданные физическим лицам. В декабре они равнялись $103,35 млн.



Справка "ИНФОТАГ": Банки РМ используют свыше 20 систем международных денежных переводов. Наиболее популярными являются Western Union, Unistream, Contact, "Быстрая почта", Anelik, Leader, "Золотая корона", Blizko.



