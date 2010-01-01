На 71-м году жизни умерла известная молдавская художница Людмила Константиновна Цончева — подлинный яркий мастер живописи.

Она училась в Детской художественной школе им. А.В.Щусева в Кишиневе, а позже преподавала в этом учебном заведении. На ее формирование повлияло творческое общение с прогрессивными мастерами Михаилом Греку и Адой Зевиной, начавшееся в период учебы в Республиканском художественном училище в шестидесятые годы.

Тогда же она начала участвовать в республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Вскоре стала членом Союза художников СССР, окончила факультет теории и истории искусств Ленинградской академии художеств. Становлению Цончевой как самобытной и оригинальной художницы в немалой степени способствовало общение и с другими корифеями молдавского искусства - скульптором Лазарем Дубиновским и керамистом Сергеем Чоколовым.

Большой успех у профессионалов и ценителей имели её циклы кишиневских и других пейзажей, натюрмортов (цветов и фруктов), портретов. В 2002-м в вышел альбом репродукций Л.Цончевой (благодаря помощи Фонда Сорос-Молдова).

Работы художницы хранятся в музеях Молдовы, России (Третьяковская галерея), Украины и Казахстана. География частных коллекций, имеющих её живопись, тоже впечатляет: Австрия, Болгария, Канада, Франция, Германия, Израиль, Нидерланды, Румыния, США,

Испания, Турция, Венгрия и другие страны.

Коллега-художница Ирина Шух оставила вчера в Фейсбуке такую запись, посвящённую кончине Цончевой: «Ироничный, открытый характер самого автора… Сегодня ее не стало… Людмила Константиновна, спасибо Вам за общение! Царствие Вам Небесное и Вечная Память!»

Источник:moldovanews.md