



"История евреев Молдовы в XX веке" - тема семинара, который 25-26 января проводит для преподавателей лицеев и гимназий Международный центр тренинга и профессионального развития (ICPTD) в Кишиневе и международная организация Centropa при содействии МИДа Германии и министерства просвещения РМ.



Как передает "ИНФОТАГ", в семинаре участвуют специалисты в области образования, гражданские активисты и журналисты из Молдовы, Украины, Германии и Польши.



"В центре внимания семинара, проводимого в рамках государственных мероприятий, посвященных Международному Дню памяти жертв Холокоста, будут свидетельства евреев Молдовы, переживших трагедию. Одна из этих историй будет представлена в показе фильма "Возвращение в Ривне" - самой необычной киноленты из информационной базы Centropa", - рассказала журналистам директор ICPTD Галина Каргер.



Главные герои картины - Шелли Вайнер и Рая Кизнерман, живущие сейчас в Гринсборо, возвращаются в город Ривне (Ровно), который в годы войны находился на территории Польши, а сейчас - Украины.



"В 1941 г. в нем проживало 20 тыс. евреев. Но когда гитлеровские войска ворвались в него, согласно плану, каждый еврей должен быть уничтожен. Шелли и Рая расскажут о том, как им удалось выжить в годы фашистской оккупации", - отметила Каргер.



В программе семинара исторические лекции, презентации учителей из Украины, Польши, Румынии и Германии. Они расскажут о своем опыте преподавания этих исторических событий. Перед участниками выступят директор организации Centropa Эдвард Серотта, руководитель образовательных программ в Европе этой организации Фабиан Рюле, профессор Государственного университета Ривне Максим Гон.



Справка "ИНФОТАГ": Centropa - некоммерческая организация, Еврейский Исторический Институт, который работает в области сохранения 1200 еврейских семейных историй и 20 000 фотографий из Центральной и Восточной Европы и Балканских стран. Его офисы находятся в Вене, Будапеште, Гамбурге и Вашингтоне.



