





В городе Рыбница сдан в эксплуатацию современный противотуберкулезный диспансер, построенный российской некоммерческой организацией "Евразийская интеграция" на средства России.



Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на местные СМИ, принявший участие в церемонии открытия центра президент Вадим Красносельский сказал, что его открытие - "важный шаг вперед в деле диагностики такого тяжелого заболевания, как туберкулез".



"В Рыбнице с этим есть проблемы. С недугом надо бороться. Появление диспансера снизит количество больных туберкулезом, а самое главное, создаст условия для выявления больных со скрытой формой этого заболевания, то есть тех, кто может заразить окружающих, сам о том не подозревая", - отметил он.



Диспансер представляет собой двухэтажное здание площадью 1842,8 кв. м. Работать в нем будут 14 специалистов - фтизиатры, врачи других направлений, что избавит от необходимости принимать туберкулезных больных в обычных поликлиниках. Расходы на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования составили 233 млн. российских рублей (около $4 млн.).



Учредитель "Евразийской интеграции", депутат Госдумы Алексей Журавлев сказал, что в рамках проекта возводятся объекты, которые необходимы для людей.



"Это все то, чем будут пользоваться приднестровцы, их дети и внуки. Я уверен, что все эти здания, еще долго будут служить приднестровскому народу", - сказал он.



Справка "ИНФОТАГ": Тубдиспансер - девятый объект, возведенный в Приднестровье по линии "Евразийской интеграции" из 14 запланированных сооружений. С 2013 г. построено пять детских садов, молдавская школа в селе Ташлык, корпус медицинского факультета университета и бетонный завод. Продолжаются работы в будущем педиатрическом стационаре, противотуберкулезной больнице в Бендерах и школе в Рыбнице. Сумма затрат превысила 4,5 млрд. российских рублей. Курирует программу вице-премьер, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин. Ежегодно в Приднестровье с населением менее 475 тыс. человек туберкулезом заболевает порядка 500 человек.