





Физические и юридические лица, занимающиеся бизнесом, смогут получить ежемесячную субсидию в размере 1 000 леев при создании нового рабочего места.



Как сообщает "ИНФОТАГ", это предполагает законопроект о фонде субсидирования предприятий, которые создают новые рабочие места, рассмотренный в среду комиссией по сельскому хозяйству и пищевой промышленности и предложенный парламенту.



Согласно документу, субсидия предоставляется на срок до 24 месяцев. Полную сумму в 1 тыс. леев смогут получить предприятия, работающие не менее года. Если этот срок меньше, поддержка со стороны государства составит 500 леев на весь период субсидирования. Работодатель обязывается сохранить трудовое отношение с новым сотрудником не менее трех лет, в противном случае субсидия возвращается в полном объеме.



Закон ориентирован на создание рабочих мест в малых и средних предприятиях. Субсидией не смогут воспользоваться предприятия, обладающие доминирующим положением на рынке, импортирующие подакцизные товары, страховые компании и финансовые учреждения.



В пояснительной записке указано, что закон позволит создать в 2017 г. 50 тыс. рабочих мест. Для этих целей из бюджета выделено Фонду субсидирования 600 млн. леев.



