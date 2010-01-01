



Оперативными сотрудниками Таможенной службы (ТС) и прокуратуры раскрыта схема поставки в Молдову автомобилей класса "люкс" по сфабрикованным документам.



Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-релиз ТС, к противоправной деятельности имели отношения пять менеджеров компании, которая специализировалась на экспорте в страну транспортных средств повышенной комфортности и запчастей к ним.



В ходе следствия установлено, что в 2014-2015 гг. в республику, таким образом, был ввезен 41 автомобиль. Импорт осуществлялся на основании сфальсифицированных сведений о дате его производства. Обычно автомобиль "омолаживался" на год. По повышенной цене, соответственно, транспортное средство и приобреталось клиентом. В сообщении отмечается, что в среднем автомобиль стоил от 700 тыс. леев до 1,5 млн. леев.



В последний период времени было выявлено семь единиц транспорта, ввезенных в 2016 г., но в документах которых фигурирует дата производства 2017 г. В ходе обысков в рабочих кабинетах и жилье предпринимателей найдены доказательства, подтверждающие их противоправную деятельность. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.





