





Посольство Венгрии в Молдове по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами накануне презентовало конверт с печатью и специальными марками.

Кроме этого, по случаю Дня венгерской культуры в Национальной филармонии состоялся концерт "Джазовая аранжировка произведений Кодая и Бартока" в исполнении венгерского композитора и пианиста Норберта Каеля. Еще один концерт он даст в пятницу в Тирасполе.

Вход на концерт - свободный.

День венгерской культуры ежегодно отмечается 22 января.

