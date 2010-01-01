Посольство Венгрии в Молдове презентовало конверт и концерт
Посольство Венгрии в Молдове по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами накануне презентовало конверт с печатью и специальными марками.
Кроме этого, по случаю Дня венгерской культуры в Национальной филармонии состоялся концерт "Джазовая аранжировка произведений Кодая и Бартока" в исполнении венгерского композитора и пианиста Норберта Каеля. Еще один концерт он даст в пятницу в Тирасполе.
Вход на концерт - свободный.
День венгерской культуры ежегодно отмечается 22 января.