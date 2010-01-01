





Молдо-австрийский бизнес-форум пройдет 3 февраля в Кишиневе. Эта тема обсуждала накануне на встрече вице-премьера, министра экономики Октавиана Калмык с послом Австрии в РМ Кристин Фрайлингер.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в минэкономике, в форуме примут участие представители по меньшей мере 20 новых австрийских предприятий, в том числе тех, которые работают в Румынии и намерены расширить свой бизнес за счет молдавского рынка.



"Мы заинтересованы в развитии отношений с Молдовой и имеем положительный опыт сотрудничества, в том числе в реализации инвестиционных проектов в области строительства, инфраструктуры, информационных технологий, медицины, образования, туризма", - сказала австрийский дипломат.



Вице-премьер высоко оценил состояние экономических отношений между двумя странами, выразив мнение, что импульсом для их ускорения послужил форум "День инвестиционных и деловых возможностей для бизнеса в Молдове", организован два года назад в Бухаресте министерством экономики для австрийских компаний, работающих в Румынии.



По данным Государственной регистрационной палаты, в Молдове работают 96 предприятий с австрийским капиталом. По объему инвестированного капитала, Австрия входит в первую десятку стран-партнеров Молдовы.



