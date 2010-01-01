Высший совет магистратуры (ВСМ) отобрал во вторник к назначению в новую структуру - суд Кишинева - 27 судей. Им предстоит пройти утверждение президента РМ Игоря Додона.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в канцелярии ВСМ, всего на участие в конкурсе подали заявления 53 кандидата. Среди них значились кандидаты из числа родственников бывших судей, эти кандидатуры были отклонены ВСМ. Так, конкурс не прошли Корнелиу Крецу сын Георге Крецу, осужденного за убийство по неосторожности в Padurea Domneasca экс-главы Апелляционной палаты Кишинева. Не смог трудоустроиться и сын бывшего судьи Валериу Хармалюк - Петру. Хармалюк-старший вынес с еще двумя судьями решение, позже признанное явно незаконным. Кандидатуры сыновей судей ранее уже отклонял президент РМ Николае Тимофти и, тем не менее, они снова подали документы в ВСМ.

Также не менее десяти бывших прокуроров, адвокатов и судей пытались устроиться на работу в новую инстанцию. Конкурс прошли лишь двое - судья из района Сынжерей Кристина Кептя и судья из суда Бэлць Наталья Клевадэ. Член ВСМ Теодор Кырнац рекомендовал не прошедшим претендентам искать работу не только в Кишиневе, но и в районах, где катастрофически не хватает судей.

Суд Кишинева - новая инстанция, которая начала свою работу с 1 января 2017 г., объединив полномочия пяти судов секторов Ботаника, Чентру, Чокана, Рышкань и Буюкань.