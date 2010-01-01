Министерство культуры организовало в рамках Национального дня культуры торжественную церемонию вручения ежегодных премий 2017, предоставляемых за особые успехи в области литературы, театра, музыки, хореографии, изобразительного искусства, библиотекономии, реставрации, сохранения культурного наследия, музеографии, а также за продвижение культуры в СМИ и менеджмента в области культуры в 2016 году.

Цель мероприятия – поддержка и продвижение творческого потенциала, усовершенствование исполнительского искусства деятелей культуры страны. В церемонии участвовали лауреаты премий и их приглашенные, члены правительства, чиновники, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Молдова, почетные гости, деятели культуры.

В ходе торжества министр культуры Моника Бабук отметила, что данным мероприятием Министерство культуры продолжает добрую традицию подведения итогов культурного года, награждая лауреатов в самых важных областях художественной жизни, национальной культуры.

Министр отметила прошлогодние успехи, в том числе включение в Представительный список нематериального культурного наследия человечества элемента «Традиционной техники ковроткачества в Румынии и Республике Молдова», реставрацию и открытие центрального здания «Dadiani» Национального художественного музея Молдовы, запуск проекта по реставрации Кэушенского храма Успения Богородицы при поддержке Фонда американских послов по сохранению культурного наследия и др.

Лауреатами премий Министерства культуры этого года стали: режиссер Александру Козуб, режиссер Юрий Хармелин, писатель Михай Чимпой, поэт Юлиан Филип, дирижер оркестра народной музыки «Folclor» Петре Нямцу, инструменталист Алекс Каланча, художник Елена Караченцева, режиссер Валериу Жереги, директор Единецкого районного музея истории и этнографии Раиса Яроцки, директор Теленештской библиотеки им. Василе Александри Мария Фурдуй, балерина Анастасия Хомицкая, репортер Государственного информагентства МОЛДПРЕС, публицист Николае Ройбу, глава Сынджерейского отдела культуры Валериу Русу, а также посольство Румынии в Кишиневе.

Премия им. Валериу Купчи в области театрального искусства присуждена актеру и режиссеру Национального театра им. Михая Эминеску Александру Козубу за спектакль «Casa mare» Иона Друцэ и директору Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз», режиссеру Юрию Хармелину за продвижение малых театральных форм и выдающуюся творческую деятельность.

Премию им. Константина Стере в области литературы получили литературный критик, академик, писатель Михай Чимпой за Словарь теории и литературоведения, и поэт, прозаик, драматург, фольклорист, научный сотрудник Юлиан Филип за книгу «Орех Ньютона» (Nuca lui Newton). Премия им. Гавриила Музическу в области музыки присуждена дирижеру Оркестра народной музыки «Фольклор», профессору Петре Нямцу за вклад в развитие национальной культуры и воспитание десятка поколений в области народной музыки, и инструменталисту Алексу Каланча за выдающуюся концертную деятельность и особые результаты в 2016 году.

Премии им. Михая Греку в области изобразительного искусства удостоена Елена Караченцева за творческие достижения в 2016 году, а премии им. Эмиля Лотяну в области кинематографии – режиссер Валериу Жереги за выдающуюся творческую деятельность и создание Национального центра кинематографии в Республике Молдова.

Источник: moldpres.md