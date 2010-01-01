





Большая часть граждан РМ считает, что президент должен заняться консолидацией общества. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "2016 год по мнению населения Республики Молдова", которые были представлены в понедельник на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ".



Согласно опросу, 29% назвали консолидацию общества главной задачей избранного главы государства. Далее следует "повышение уровня жизни, борьба с бедностью, повышение пенсий и зарплат (22%), налаживание хороших отношений с Западом и Востоком (18%), создание новых рабочих мест и сокращение безработицы (15%), обеспечение независимости юстиции (14%), борьба с коррупцией и наведение порядка в стране (13%).



При этом, только 5% опрошенных считают, что президент должен заниматься решением политического кризиса, распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы. По мнению участников опроса, эта проблема занимает 12-ое место среди приоритетных задач президента. Далее следует "урегулирование приднестровского конфликта и реинтеграция страны" - только 3% респондентов считают эту проблему приоритетной для президента.



Опрос показал, что 39% граждан считают, что возврат к всенародным выборам президента будет способствовать изменению положения дел в лучшую сторону. При этом, 13% опрошенных считают, что положение дел ухудшится, а 14% не смогли ответить на этот вопрос.



58% граждан считают избрание Игоря Додона президентом главным событием 2016 г. Результаты в борьбе с коррупцией считают главным событием 33% участников опроса, 24% - акции протеста в Кишиневе, 22% - формирование правительства Павла Филипа, 20% - кражу денег из банковской системы, 15% - повышение пенсионного возраста.



На вопрос о том, в какой степени избранных чиновников волнуют реальные проблемы граждан, только 10% ответили, что волнуют, в то время как почти 80% считают, что чиновников не интересуют эти проблемы.