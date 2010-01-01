Чем, по мнению граждан, должен заняться новый президент Молдовы?
Большая часть граждан РМ считает, что президент должен заняться консолидацией общества. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "2016 год по мнению населения Республики Молдова", которые были представлены в понедельник на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ".
Согласно опросу, 29% назвали консолидацию общества главной задачей избранного главы государства. Далее следует "повышение уровня жизни, борьба с бедностью, повышение пенсий и зарплат (22%), налаживание хороших отношений с Западом и Востоком (18%), создание новых рабочих мест и сокращение безработицы (15%), обеспечение независимости юстиции (14%), борьба с коррупцией и наведение порядка в стране (13%).
При этом, только 5% опрошенных считают, что президент должен заниматься решением политического кризиса, распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы. По мнению участников опроса, эта проблема занимает 12-ое место среди приоритетных задач президента. Далее следует "урегулирование приднестровского конфликта и реинтеграция страны" - только 3% респондентов считают эту проблему приоритетной для президента.
Опрос показал, что 39% граждан считают, что возврат к всенародным выборам президента будет способствовать изменению положения дел в лучшую сторону. При этом, 13% опрошенных считают, что положение дел ухудшится, а 14% не смогли ответить на этот вопрос.
58% граждан считают избрание Игоря Додона президентом главным событием 2016 г. Результаты в борьбе с коррупцией считают главным событием 33% участников опроса, 24% - акции протеста в Кишиневе, 22% - формирование правительства Павла Филипа, 20% - кражу денег из банковской системы, 15% - повышение пенсионного возраста.
На вопрос о том, в какой степени избранных чиновников волнуют реальные проблемы граждан, только 10% ответили, что волнуют, в то время как почти 80% считают, что чиновников не интересуют эти проблемы.
Согласно опросу, 29% назвали консолидацию общества главной задачей избранного главы государства. Далее следует "повышение уровня жизни, борьба с бедностью, повышение пенсий и зарплат (22%), налаживание хороших отношений с Западом и Востоком (18%), создание новых рабочих мест и сокращение безработицы (15%), обеспечение независимости юстиции (14%), борьба с коррупцией и наведение порядка в стране (13%).
При этом, только 5% опрошенных считают, что президент должен заниматься решением политического кризиса, распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы. По мнению участников опроса, эта проблема занимает 12-ое место среди приоритетных задач президента. Далее следует "урегулирование приднестровского конфликта и реинтеграция страны" - только 3% респондентов считают эту проблему приоритетной для президента.
Опрос показал, что 39% граждан считают, что возврат к всенародным выборам президента будет способствовать изменению положения дел в лучшую сторону. При этом, 13% опрошенных считают, что положение дел ухудшится, а 14% не смогли ответить на этот вопрос.
58% граждан считают избрание Игоря Додона президентом главным событием 2016 г. Результаты в борьбе с коррупцией считают главным событием 33% участников опроса, 24% - акции протеста в Кишиневе, 22% - формирование правительства Павла Филипа, 20% - кражу денег из банковской системы, 15% - повышение пенсионного возраста.
На вопрос о том, в какой степени избранных чиновников волнуют реальные проблемы граждан, только 10% ответили, что волнуют, в то время как почти 80% считают, что чиновников не интересуют эти проблемы.