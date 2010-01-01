





В заседании суда сектора Буюкань по делу предпринимателя Вячеслава Платона, обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании денег, в среду был объявлен перерыв.

Когда бизнесмена проводила по коридору суда охрана, он сообщил, что пауза обусловлена тем, что ему не дают встретиться с адвокатaм, и что он до сих пор не ознакомился с материалами дела на русском языке. Как предполагалось, на заседании должен был быть продлен срок его предварительного ареста. На слушаниях присутствуют мать Платона и его супруга от первого брака. Предпринимателя с двойным гражданством Молдовы и Украины следствие обвиняет в организации схемы по хищению 800 млн. леев из Banca de Economii, из которого в 2014 г. было выведено мошенническим способом $1 млрд. Ранее сторона обвинения заявляла, что Платону грозит лишение свободы на срок до 15 лет.





